Шевцова наградила в госпитале раненых участников СВО и медиков

Замминистра обороны начинает свой визит в госпиталь Московского военного округа с посещения отделений и палат, где сейчас лежат участники СВО. Интересуется условиями лечения и, конечно, их здоровьем и настроением.

Бойцы лежат здесь с самыми разными травмами. Самые частые с началом СВО - это осколочные ранения. У Григория Егиазаряна, например, контузия и повреждена левая рука.

«Штурмовали окопы, блиндажи. Осколочное от камикадзе и контузия правого и левого уха. Оперировали, осколок достали, зашили. Сейчас идем на выздоровление потихонечку», - рассказал военнослужащий.

Настрой у ребят боевой, и все, говорят, благодаря медикам. Еще несколько дней назад Альберт Волков лежал на операционном столе. У него осколочное ранение в ногу. Сегодня уже может самостоятельно передвигаться, пусть пока и с опорой на костыли.

«Врачи красавцы все. Младший персонал - все абсолютно. Заботятся, помогают. Очень дружные ребята», - говорит Альберт.

В госпитале круглосуточно работают четыре операционные, плановые и экстренные. С началом СВО количество операций выросло в разы. Под такие медицинские задачи обновили и оборудование. В операционных сейчас есть современные наркозные аппараты, новые лапароскопические стойки для проведения малоинвазивных операций. А осколки и пули, например, достают под современным рентген-контролем.

«Позволяют оперировать абсолютно широчайший спектр оперативных вмешательств. Как лапроскопические, открытые операции, пластики самые современные. Справляемся, все выполняем. Практически все делаем здесь, на месте», говорит начальник хирургического отделения Николай Игнатущенко.

Показывают Татьяне Шевцовой и возможности для реанимации. В госпитале есть десять новых реанимационных коек, полностью готовых для интенсивной терапии.

Отделение реанимации оснащено девятью новыми современными аппаратами ИВЛ. Они помогают дышать даже пациентам с самыми тяжелыми легочными патологиями. Аппарат имеет интеллектуальный режим вентиляции, самостоятельно считывает параметры пациента и настраивается под него.

Замминистра обороны подчеркивает: сегодня военная медицина собрала лучшие технологии лечения и восстановления.

«Вообще у нас военная медицина сегодня - передовая медицина, использует все инновационные методы. И нам есть чем гордиться, это правда. И какой бы госпиталь мы ни посещали, везде вопросов в части оснащения, обеспечения оборудованием или медикаментами не ставится. Поэтому медикам спасибо и вам, ребята, спасибо. Поправляйтесь», - сказала заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.

Но само по себе оборудование не могло бы спасать жизни. Все медицинские чудеса - это в первую очередь их рук дело, военных медиков. Которых сегодня в преддверии Дня медицинского работника буквально на рабочем месте отмечают государственными и ведомственными наградами.

В день святого Луки Крымского медаль его имени получил военный врач-терапевт Роман Политов. Он не проводит экстренных операций, но без его медицинского контроля невозможно было бы сохранить здоровье бойцов на передовой.

«Та же самая гипертоническая болезнь, любые сердечные патологии - они могут обостриться. Пневмонии опять же. В зависимости от условий, в которых бойцы выполняют задачи. И, получается, эти терапевтические патологии, с которыми привозят к нам пациентов, иногда они сочетаются с хирургическими, что делает их более сложными для лечения», - говорит начальник терапевтического отделения Роман Политов.

Всего сегодня 17 награжденных военных медиков и медсестер. Которые, конечно, измеряют свой успех не орденами, а спасенными жизнями. Уже после торжественной части Татьяна Шевцова провела совещание, на котором обсудили вопросы перспективного развития инфраструктуры госпиталя.