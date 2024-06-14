СК возбудил дело по поводу гибели оператора НТВ Валерия Кожина

Следственный комитет России возбудил дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 105 (убийство) и 144 (препятствования законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса России. Об этом сообщает СК РФ.

Дело возбуждено по факту обстрела Горловки, в результате которого погиб оператор НТВ Валерий Кожин и был ранен военный корреспондент Алексей Ивлиев.

«В рамках расследования следователи установят все обстоятельства совершения преступления в отношении представителей СМИ, а также причастных к этому лиц», - говорится в сообщении.

Кожин и Ивлиев снимали репортаж, в котором освещали обстрелы мирных жителей со стороны вооруженных формирований Украины. Они получили ранения от украинского беспилотника и были доставлены в больницу Горловки, но, увы, Валерия Кожина спасти не получилось. При этом Ивлиев, состояние которого удалось стабилизировать, лишился руки.

Ранее военный корреспондент «Звезды» рассказал об охоте на журналистов со стороны ВСУ.