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СК возбудил дело по поводу гибели оператора НТВ Валерия Кожина

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений статей 105 и 144 Уголовного кодекса России - убийство и воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов.
Тимур Шерзад 2024-06-14 12:06:56
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Следственный комитет России возбудил дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 105 (убийство) и 144 (препятствования законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса России. Об этом сообщает СК РФ. 

Дело возбуждено по факту обстрела Горловки, в результате которого погиб оператор НТВ Валерий Кожин и был ранен военный корреспондент Алексей Ивлиев

«В рамках расследования следователи установят все обстоятельства совершения преступления в отношении представителей СМИ, а также причастных к этому лиц», - говорится в сообщении. 

Кожин и Ивлиев снимали репортаж, в котором освещали обстрелы мирных жителей со стороны вооруженных формирований Украины. Они получили ранения от украинского беспилотника и были доставлены в больницу Горловки, но, увы, Валерия Кожина спасти не получилось. При этом Ивлиев, состояние которого удалось стабилизировать, лишился руки

Ранее военный корреспондент «Звезды» рассказал об охоте на журналистов со стороны ВСУ.

#в стране и мире #ВСУ #Следственный комитет #Обстрел #Валерий Кожин
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