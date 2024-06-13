Оператор НТВ Валерий Кожин погиб после обстрела ВСУ Горловки

Оператор НТВ Валерий Кожин погиб после удара ВСУ по Горловке, он умер в больнице, врачи не смогли спасти журналиста. Ему было 46 лет.

Ранее сообщалось, что оператор был ранен в голову, его доставили в коме в городскую больницу.

Вместе с ним ранения получили журналист НТВ Алексей Ивлиев и офицер из их сопровождения. Ивлиева прооперировали, сейчас его состояние стабильное, сообщает телеканал НТВ.

Кожин работал на НТВ с 2006 года, выполнял профессиональные задачи в горячих точках - в Сирии, ДНР и ЛНР, пишет телеканал. Отмечен медалями «За отвагу» и «За заслуги перед отечеством» I и II степени.

По предварительной информации, на журналистов сбросили боеприпас с беспилотника, однако эту информацию будут проверять, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.