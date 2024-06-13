Военкор «Звезды» рассказал об охоте на журналистов со стороны ВСУ

В больнице после полученного в Горловке ранения скончался один из раненых сотрудников НТВ - оператор Валерий Кожин. Вместе с корреспондентом Алексеем Ивлиевым он готовили репортаж в окрестностях Горловки. Во время съемок в небе появился украинский беспилотник. Расчет БПЛА противника не мог не видеть в объектив камеры журналистов. Но тут же сообщил их местоположение расчетам артиллерии. Обстрел был прицельный.

Вместе с журналистами под обстрел попал и офицер пресс-службы. Он сопровождал наших коллег. Всех экстренно доставили в больницу Горловки. Врачи немедленно приступили к операциям.

Наши коллеги получили минно-взрывные травмы, характерные для артобстрела. Врачи делают сейчас все возможное.

«На данный момент нам поступили 5 человек. Два из них в средней степени тяжести, один отправлен домой уже. Один ждет сосудистого хирурга, будет продолжаться операция. Третий из них, слава Богу, не проникающий в брюшную полость, но прооперирован на нижней челюсти, поэтому тоже находится еще в операционной», - рассказала главный врач городской больницы №2 Горловки Нелля Якуненко.

Алексей Ивлиев работает с начала 90-х. Он опытный военкор, смелый и подкованный в военной тематике. Профессионал. Часто работал в команде именно с Валерием Кожиным.

Сотрудники СМИ для украинских боевиков давно стали мишенями. По журналистам часто бьют прицельно. Очередное преступление киевских боевиков уже прокомментировали в нашем МИДе.

«В который раз под прицелом нацистского киевского режима оказываются представители журналистского сообщества российских средств массовой информации. При этом ни одна авторитетная международная структура, в первую очередь ЮНЕСКО, теперь уже в последнюю очередь ОБСЕ, потому что эта структура себя полностью вывела из какого-либо профессионального поля, она себя дискредитировала. Но в первую очередь все-таки ЮНЕСКО как организация семьи, Организация Объединенных Наций - так вот ни одна из этих структур до сих пор не призвала киевский режим к ответу за эти теракты, за другие злодеяния», - сказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

В апреле от удара вражеского FPV-дрона во время съемок сюжета погиб корреспондент «Известий» Семен Еремин. Отважный, надежный репортер, который освещал события в Донбассе с 2015 года. И когда началась специальная военная операция, Семен не мог не поехать сюда, чтобы показать боевые действия как они есть. Семен знал, что ВСУ часто используют ударные беспилотники, много рассказывал в своих материалах о воздушной угрозе со стороны противника.

Корреспондент «России 24» Борис Максудов работал в зоне спецоперации с самого ее начала. В ноябре 2023 года во время съемок материала у линии боевого соприкосновения получил ранение. Когда группа сотрудников СМИ уже возвращалась с позиций, на них сбросил гранату вражеский дрон. Борис оказался в эпицентре взрыва. Оператор БПЛА противника не мог не знать, что атакует журналистов.

В августе 2022-го перед прощанием с командиром артдивизиона Ольгой Качурой с позывным «Корса» в Театре оперы и балета в Донецке боевики открыли по нему огонь из артиллерии. В здании и около него собралось множество людей, в том числе и сотрудников СМИ. Первый снаряд прилетел прямо во время нашего интервью с сослуживцем «Корсы».

Вместе с жителями Донецка мы были вынуждены скрываться в подземном убежище и смогли подняться на поверхность только через два часа.

ВСУ обстреливают жилые кварталы Донбасса ежедневно. И сегодняшний, к сожалению, не стал исключением.