Корреспондент НТВ Алексей Ивлиев лишился руки после удара ВСУ

Корреспондент НТВ Алексей Ивлиев лишился руки после удара украинских националистов по Горловке в Донецкой Народной Республике. Раненый журналист записал видеообращение из больницы.

«Одной руки нет, но так, нормально, живы. Прорвемся», - сказал Алексей Ивлиев.

Напомним, в больнице скончался его коллега - оператор НТВ Валерий Кожин. Медики до последнего боролись за его жизнь. Но, по словам врачей, шансов выжить почти не было.

Ранее уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова обратилась в ЮНЕСКО, ООН, ОБСЕ, а также в международный Комитет защиты журналистов в связи с очередной атакой киевского режима на съемочную группу телеканала НТВ.