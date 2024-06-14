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Корреспондент НТВ Алексей Ивлиев лишился руки после удара ВСУ

Ранее медики прооперировали журналиста.
Сергей Лебедев 2024-06-14 10:17:16
© Фото: НТВ

Корреспондент НТВ Алексей Ивлиев лишился руки после удара украинских националистов по Горловке в Донецкой Народной Республике. Раненый журналист записал видеообращение из больницы.

«Одной руки нет, но так, нормально, живы. Прорвемся», - сказал Алексей Ивлиев.

Напомним, в больнице скончался его коллега - оператор НТВ Валерий Кожин. Медики до последнего боролись за его жизнь. Но, по словам врачей, шансов выжить почти не было.  

Ранее уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова обратилась в ЮНЕСКО, ООН, ОБСЕ, а также в международный Комитет защиты журналистов в связи с очередной атакой киевского режима на съемочную группу телеканала НТВ.

#Горловка #журналист #ранение #рука #НТВ #Алексей Ивлиев #Валерий Кожин
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