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Корреспондента НТВ Ивлиева прооперировали, его состояние стабильно

Он получил ранение в руку после обстрела Горловки ВСУ, его доставили в больницу вместе с оператором НТВ в «тяжеленном» состоянии.
Елизавета Кондрикова 2024-06-13 20:16:18
© Фото: НТВ

Состояние второго журналиста НТВ Алексея Ивлиева, который получил ранения после удара ВСУ по Горловке, стабильное, сообщает телеканал НТВ.

«Прооперировали, он находится в стабильном состоянии, угрозы его жизни нет», - уточнил телеканал.

Он получил ранение в руку, его вместе с оператором НТВ Валерием Кожиным и офицером в сопровождении доставили в городскую больницу, где провели операции. Их госпитализировали в «тяжеленном» состоянии.

Ранее стало известно, что его коллега, раненный в Горловке журналист Кожин, погиб в больнице. Его состояние было несовместимым с жизнью.

#Горловка #ранение #журналисты #НТВ #удар ВСУ #Алексей Ивлиев
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