Корреспондента НТВ Ивлиева прооперировали, его состояние стабильно

Состояние второго журналиста НТВ Алексея Ивлиева, который получил ранения после удара ВСУ по Горловке, стабильное, сообщает телеканал НТВ.

«Прооперировали, он находится в стабильном состоянии, угрозы его жизни нет», - уточнил телеканал.

Он получил ранение в руку, его вместе с оператором НТВ Валерием Кожиным и офицером в сопровождении доставили в городскую больницу, где провели операции. Их госпитализировали в «тяжеленном» состоянии.

Ранее стало известно, что его коллега, раненный в Горловке журналист Кожин, погиб в больнице. Его состояние было несовместимым с жизнью.