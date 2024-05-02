Макрон допустил отправку войск на Украину по просьбе Киева

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку войск на Украину. Однако при двух условиях: если ВС России «прорвутся через линию фронта» и если Киев попросит помощи. Об этом он заявил в интервью журналу The Economist.

«Если бы русские прорвались через линию фронта, если бы поступил запрос от Украины, чего сегодня нет, нам по закону пришлось бы задать себе этот вопрос», - заявил он.

По его словам, если Киев выступит с соответствующим запросом, Франция получит легитимные основания для обсуждения отправки войск на Украину.

Глава Франции считает, что Запад не должен отбрасывать этот вариант. Хотя он напомнил, что еще в 2022 году западные страны исключали отправку дальнобойных ракет, танков и авиации для ВСУ, но такие поставки все же имеют место, передает «360».

Ранее Макрон сообщил, что Россия ни при каких условиях не должна победить в конфликте с Украиной. Он заверил, что Франция сделает для этого все. Также он признал, что украинское контрнаступление прошло «не так, как ожидалось». Он отметил высокие потери среди ВСУ и нехватку боеприпасов, из-за чего украинские боевики отвечают одним снарядом на 10 выпущенных бойцами ВС РФ.