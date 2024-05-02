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Макрон допустил отправку войск на Украину по просьбе Киева

По его словам, Франция получила бы легитимные основания для обсуждения отправки войск на Украину, если бы со стороны Киева поступил соответствующий запрос.
Ирина Егорова 2024-05-02 15:59:17
© Фото: IMAGOAlexis Sciard, Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку войск на Украину. Однако при двух условиях: если ВС России «прорвутся через линию фронта» и если Киев попросит помощи. Об этом он заявил в интервью журналу The Economist.

«Если бы русские прорвались через линию фронта, если бы поступил запрос от Украины, чего сегодня нет, нам по закону пришлось бы задать себе этот вопрос», - заявил он.

По его словам, если Киев выступит с соответствующим запросом, Франция получит легитимные основания для обсуждения отправки войск на Украину.

Глава Франции считает, что Запад не должен отбрасывать этот вариант. Хотя он напомнил, что еще в 2022 году западные страны исключали отправку дальнобойных ракет, танков и авиации для ВСУ, но такие поставки все же имеют место, передает «360».

Ранее Макрон сообщил, что Россия ни при каких условиях не должна победить в конфликте с Украиной. Он заверил, что Франция сделает для этого все. Также он признал, что украинское контрнаступление прошло «не так, как ожидалось». Он отметил высокие потери среди ВСУ и нехватку боеприпасов, из-за чего украинские боевики отвечают одним снарядом на 10 выпущенных бойцами ВС РФ.

#Франция #Украина #макрон #Киев #Запад #помощь #отправка войск
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