Asia Times: бойцы «Иностранного легиона» из Франции пополнили ряды ВСУ

Франция отправила бойцов из «Иностранного легиона» на Украину, заявил экс-помощник замглавы Минобороны США Стивен Брайен.

«Они были развернуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске. Французские солдаты набраны из 3-го французского пехотного полка, одного из основных подразделений "Иностранного легиона"», - передает Asia Times.

По словам замминистра оборонного ведомства США, это первый транш французских военных, который насчитывает около 100 человек. Их уже направили на передовую в Донбасс. Всего ряды ВСУ должны пополнить 1500 солдат французского «Иностранного легиона».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку войск на Украину в случае, если ВС России «прорвутся через линию фронта» и если Киев попросит помощи.