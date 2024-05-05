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Asia Times: бойцы «Иностранного легиона» из Франции пополнили ряды ВСУ

Солдаты набраны из 3-го французского пехотного полка и уже направлены на передовую в Донбасс.
Ирина Егорова 2024-05-05 19:26:16
© Фото: Gerard BottinoKeystone Press Agency, Global Look Press

Франция отправила бойцов из «Иностранного легиона» на Украину, заявил экс-помощник замглавы Минобороны США Стивен Брайен.

«Они были развернуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске. Французские солдаты набраны из 3-го французского пехотного полка, одного из основных подразделений "Иностранного легиона"», - передает Asia Times. 

По словам замминистра оборонного ведомства США, это первый транш французских военных, который насчитывает около 100 человек. Их уже направили на передовую в Донбасс. Всего ряды ВСУ должны пополнить 1500 солдат французского «Иностранного легиона».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку войск на Украину в случае, если ВС России «прорвутся через линию фронта» и если Киев попросит помощи.

#Франция #Украина #Киев #ВСУ #военные #Минобороны США #иностранный легион
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