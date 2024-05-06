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В США допустили вариант отправки военных на Украину

Америка может вмешаться в военный конфликт при проигрыше ВСУ материальной помощью, а также отправкой военных на территорию Украины.
Услада Дубинина 2024-05-06 09:19:57
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

США допускают вариант введения войск на территорию Украины, если ВСУ потерпят поражение. Об этом заявил лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис.


«Мы не можем позволить Украине пасть. Если это произойдет, то существует значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт не только с нашими деньгами, но и с нашими военнослужащими», - заявил конгрессмен в интервью телеканалу CBS.


В апреле 2024 года палата представителей США приняла законопроект о помощи Киеву в размере $61 млрд. Около $23 млрд от этой суммы выделено на восполнение американских арсеналов. Закон также предполагает передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS.

#сша #ВСУ #конгресс США #помощь #палата представителей
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