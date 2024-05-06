В США допустили вариант отправки военных на Украину

США допускают вариант введения войск на территорию Украины, если ВСУ потерпят поражение. Об этом заявил лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис.



«Мы не можем позволить Украине пасть. Если это произойдет, то существует значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт не только с нашими деньгами, но и с нашими военнослужащими», - заявил конгрессмен в интервью телеканалу CBS.



В апреле 2024 года палата представителей США приняла законопроект о помощи Киеву в размере $61 млрд. Около $23 млрд от этой суммы выделено на восполнение американских арсеналов. Закон также предполагает передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS.