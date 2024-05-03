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Шойгу заявил, что по Красной площади 9 мая пройдут участники СВО

Всего же в военном параде на Красной площади примут участие более 9 000 человек и 70 единиц техники.
2024-05-03 12:57:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в военном параде на Красной площади будут задействованы участники специальной военной операции.

В параде на главной площади страны, который пройдет 9 мая в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне, примут участие более 9 000 человек и 70 единиц техники.

По брусчатке у Кремля в составе пешей колонны пройдут полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчеты Суворовских, Нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков и сводный военный оркестр.

«Также по Красной площади пройдут участники специальной военной операции», - сказал Шойгу, выступая на селекторном совещании.

Финалом торжества по традиции станет пролет легендарных пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи». Генеральная репетиция парада запланирована на 5 мая.

Военные парады 9 мая пройдут в этом году в семи городах-героях и 18 городах, где размещены штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий. Всего в праздничных мероприятиях примут участие порядка 150 тысяч человек и 2,5 тысячи образцов вооружения и военной техники.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#в стране и мире #9 мая #Сергей Шойгу #СВО
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