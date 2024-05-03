Шойгу сообщил, что ВСУ потеряли 111 тысяч боевиков в 2024 году

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания заявил, что противник потерял 111 тысяч военнослужащих в 2024 году. А ежесуточные потери неприятеля в апреле возросли до тысячи человек.

При этом, как отметил Шойгу, США и их союзники требуют от Киева не допустить развала обороны, сдерживая наступления ВС РФ любой ценой. Для этого нужны новые люди, и, чтобы восполнить резервы, противник ужесточает мобилизацию.

«Украинцев, не желающих воевать, принудительно отправляют на передовую. По сути, их по-прежнему бросают на убой», - констатировал Сергей Шойгу.

Он отметил, что такое отношение к своим же людям вскрывает стремление киевских властей выслужиться перед западными хозяевами. Цель - продолжение получения от них денег и военной помощи.

Шойгу подчеркнул, что ВС РФ продолжат освобождать российские территории от неонацистов.

Также Шойгу заметил, что враг бросает позиции и отступает под натиском ВС РФ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.