МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Шойгу сообщил, что ВСУ потеряли 111 тысяч боевиков в 2024 году

Сергей Шойгу отметил, что в апреле ежесуточные потери врага возросли до тысячи военнослужащих.
2024-05-03 12:52:34
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания заявил, что противник потерял 111 тысяч военнослужащих в 2024 году. А ежесуточные потери неприятеля в апреле возросли до тысячи человек. 

При этом, как отметил Шойгу, США и их союзники требуют от Киева не допустить развала обороны, сдерживая наступления ВС РФ любой ценой. Для этого нужны новые люди, и, чтобы восполнить резервы, противник ужесточает мобилизацию. 

«Украинцев, не желающих воевать, принудительно отправляют на передовую. По сути, их по-прежнему бросают на убой», - констатировал Сергей Шойгу. 

Он отметил, что такое отношение к своим же людям вскрывает стремление киевских властей выслужиться перед западными хозяевами. Цель - продолжение получения от них денег и военной помощи. 

Шойгу подчеркнул, что ВС РФ продолжат освобождать российские территории от неонацистов. 

Также Шойгу заметил, что враг бросает позиции и отступает под натиском ВС РФ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#Сергей Шойгу #Украина #спецоперация #СВО #Потери врага
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 2
2
Ремзаводы
3
Станкостроение. Фильм 1
4
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
5
Военные микротурбины
6
Новый русский Суперджет
7
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
8
КРЭТ. Часть 2
9
КРЭТ. Часть 1
10
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049