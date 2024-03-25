Генеральная репетиция Парада Победы состоится 5 мая

Генеральная репетиция парада в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится 5 мая. Об этом сообщили в Кремле.

Сам парад состоится традиционно 9 мая. Журналистам - как российским, так и иностранным - была открыта аккредитация на оба мероприятия.

Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, в параде примут участие более 9 000 человек и 75 единиц вооружения и военной техники, а также авиация ВКС РФ. В составе пешей колонны будут бойцы ВС РФ, принимавшие участие в военной операции по защите Донбасса, а также расчеты Суворовских, Нахимовского, кадетского и музыкального училищ, юнармейцев.