В Иране заявили, что США дважды виноваты в крушении вертолета с Раиси

Ответственность за крушение вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, несут Соединенные Штаты. Об этом заявил высокопоставленный иранский чиновник, бывший командующий КСИР Мохсен Резаи.

Он отметил, что Соединенные Штаты дважды виновны в произошедшем. По его словам, в первую очередь, гибель иранского президента произошла из-за наложенных США санкций и невыполнения обязательств по авиаоборудованию.

«С другой стороны, американские санкции также направлены против гражданских авиационных систем и оборудования Ирана», - приводит слова Резаи издание Aftabnews.

Напомним, что 19 мая иранские СМИ сообщили, что вертолет, на борту которого находился президент Эбрахим Раиси, совершил жесткую посадку в районе Верзеган на северо-западе страны. Позднее стало известно, что президент Ирана и сопровождающие его официальные лица погибли. Вместе с Раиси также летел глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Обязанности президента до внеочередных выборов, которые пройдут 28 июня, будет исполнять первый вице-президент Ирана Моххамад Мохбер.

Президента Ирана будет похоронен в своем родном городе Мешхеде. Церемония прощания с Эбрахимом Раиси прошла в иранском Тебризе. В шествии приняли участие несколько тысяч человек.