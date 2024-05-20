В Иране назначили дату выборов президента

Выборы президента Ирана пройдут 28 июня, об этом заявил пресс-секретарь избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами. Регистрация кандидатов в президенты откроется 28 мая.

«28 июня можно считать днем четырнадцатых выборов президента», - сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Mehr.

Выборы президента в июне пройдут в связи с гибелью главы республики Ирана Эбрахима Раиси. Вертолет президента потерпел крушение в Верзеганском районе Восточного Азербайджана. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери распорядился создать комиссию для расследования причин авиакатастрофы.