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Turkiye узнала, что глава МИД Ирана не должен был лететь с Раиси

Источник в службах безопасности Ирана сообщил, что главу МИД страны посадили в вертолет в последний момент.
Игнат Далакян 2024-05-21 16:12:38
© Фото: PPI, Keystone Press Agency, Globallookpress

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, который был вместе с президентом Эбрахимом Раиси на борту разбившегося вертолета, изначально должен был лететь на другом вертолете. Об этом пишет газета Türkiye со ссылкой на источник в иранских службах безопасности.

Собеседник также рассказал, что в вертолете находились губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмети и аятолла провинции Тебриз Али Хашим. По словам источника, их посадили на этот борт в последний момент.

Издание также отмечает, что управляли вертолетом военные летчики, борт был оснащен трекерами.

Напомним, что вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси 19 мая потерпел крушение в лесу Дизмар. Это находится между городами Варзакан и Джульфа в провинции Восточный Азербайджан. В этот день иранский президент со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым участвовал в церемонии открытия плотины на реке Аракс на границе двух стран.

Ранее в Тебризе началось прощание с погибшим президентом Ирана Раиси. В шествии участвуют тысячи человек. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин не примет участия в церемонии, поскольку мероприятие не предусматривает международного участия.

#в стране и мире #Катастрофа #вертолет #крушение #Трагедия #Эбрахим Раиси #президент ирана #Хосейн Абдоллахиян
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