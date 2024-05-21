В Тебризе началось прощание с погибшим президентом Ирана Раиси

В иранском Тебризе началась церемония прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном, погибшими в результате крушения вертолета, передает агентство IRNA.

Сообщается, что в шествии принимают участие несколько тысяч человек, большинство из них облачены одежды траурных цветов. Похороны также пройдут и в других городах страны.

По данным агентства, после Тебриза гробы с телами отправят в Тегеран для всеобщей поминальной молитвы в столичной мечети. Раиси будет похоронен в его родном городе Мешхед.

Напомним, что 20 мая в провинции Восточный Азербайджан, расположенной в северо-западной части страны, произошло крушение вертолета. На борту, помимо Раиси, находились пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати.