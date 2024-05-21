МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Тебризе началось прощание с погибшим президентом Ирана Раиси

В шествии принимают участие несколько тысяч человек.
Глеб Владовский 2024-05-21 09:56:42
© Фото: Sobhan Farajvan, Keystone Press Agency, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

В иранском Тебризе началась церемония прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном, погибшими в результате крушения вертолета, передает агентство IRNA.

Сообщается, что в шествии принимают участие несколько тысяч человек, большинство из них облачены одежды траурных цветов. Похороны также пройдут и в других городах страны.

По данным агентства, после Тебриза гробы с телами отправят в Тегеран для всеобщей поминальной молитвы в столичной мечети. Раиси будет  похоронен в его родном городе Мешхед.

Напомним, что 20 мая в провинции Восточный Азербайджан, расположенной в северо-западной части страны, произошло крушение вертолета. На борту, помимо Раиси, находились пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати. 

#Иран #похороны #Эбрахим Раиси #Тебриз
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Командный пункт системы ПРО
2
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
3
Духовное оружие
4
Станкостроение. Фильм 2
5
Ремзаводы
6
Станкостроение. Фильм 1
7
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
8
Военные микротурбины
9
Новый русский Суперджет
10
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 