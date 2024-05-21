Премьер Словакии Фицо пошел на поправку после покушения

На премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение 15 мая. Во вторник его состояние улучшилось, он находится в сознании и общается с окружением. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на администрацию больницы.

Премьер был ранен в результате стрельбы у здания, в котором проходило выездное заседание правительства республики. Изначально состояние политика оценивалось как очень тяжелое и опасное для жизни. Он получил ранения в конечность, грудь и живот.

Стрелявшим оказался 71-летний житель города Лепице. Он заявил, что сделал это из-за несогласия с политикой государства. Ему предъявили обвинение в попытке убийства.

После ранений Фицо доставили в больницу, где ему провели четырехчасовую операцию, у него началось кровоизлияние в брюшную полость, а после мужчину ввели в искусственную кому.