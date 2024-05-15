МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Премьер Словакии Фицо получил ранение в ходе стрельбы

На главу словацкого кабмина Роберта Фицо напали после заседания правительства, он был ранен в брюшную полость.
Максим Крюков 2024-05-15 16:16:31
© Фото: IMAGO ALEX HALADA Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил ранение в результате стрельбы у здания, где проходило выездное заседание правительства республики. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

По данным словацкого информационного агентства TASR, инцидент произошел в городе Гандлова.

Как сообщает газета Denník N, выстрелы прозвучали перед Домом культуры, когда после заседания кабмина к народу вышел глава правительства.

Отмечается, что очевидцы слышали несколько выстрелов, затем Фицо упал на землю. Сотрудники полиции тут же задержали предполагаемого злоумышленника. Правоохранители оцепили территорию вокруг Дома культура.

В настоящее время словацкого премьера доставляют в больницу в Братиславе на вертолете. По информации телеканала Plus, в Фицо выстрелили два-три раза - в конечность, грудь и живот.

Президент Словакии Зузана Чапутова решительно осудила нападение на
главу правительства республики.

Напомним, Роберт Фицо занял свой пост в октябре прошлого года. Политик неоднократно выступал против оказания помощи Киеву и решений Евросоюза касательно антироссийских санкций. 

#стрельба #Роберт Фицо #словакия #ранение #нападение
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
2
Духовное оружие
3
Станкостроение. Фильм 2
4
Ремзаводы
5
Станкостроение. Фильм 1
6
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
7
Военные микротурбины
8
Новый русский Суперджет
9
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
10
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 