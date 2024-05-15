Премьер Словакии Фицо получил ранение в ходе стрельбы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил ранение в результате стрельбы у здания, где проходило выездное заседание правительства республики. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

По данным словацкого информационного агентства TASR, инцидент произошел в городе Гандлова.

Как сообщает газета Denník N, выстрелы прозвучали перед Домом культуры, когда после заседания кабмина к народу вышел глава правительства.

Отмечается, что очевидцы слышали несколько выстрелов, затем Фицо упал на землю. Сотрудники полиции тут же задержали предполагаемого злоумышленника. Правоохранители оцепили территорию вокруг Дома культура.

В настоящее время словацкого премьера доставляют в больницу в Братиславе на вертолете. По информации телеканала Plus, в Фицо выстрелили два-три раза - в конечность, грудь и живот.

Президент Словакии Зузана Чапутова решительно осудила нападение на

главу правительства республики.

Напомним, Роберт Фицо занял свой пост в октябре прошлого года. Политик неоднократно выступал против оказания помощи Киеву и решений Евросоюза касательно антироссийских санкций.