Премьера Фицо ввели в искусственную кому

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо ввели в состояние искусственной комы, передает словацкий телеканал ТА3. Его состояние после операции оценивается как критическое из-за кровоизлияния в брюшной полости. В коме он пробудет в течение суток, передает издание. Ранее врачи успешно провели ему операцию, теперь все зависит от состояния организма Фицо.

Напомним, сегодня днем на главу словацкого кабмина было совершено покушение. После заседания правительства Фицо вышел к народу. Злоумышленник из толпы, которым оказался 71-летний житель города Лепице, произвел несколько выстрелов. Политик получил ранения в конечность, грудь и живот. Напавшего задержали на месте преступления. По его словам, сделал это из-за несогласия с политикой правительства.

Все мировое сообщество потрясено покушением на убийство Фицо и решительно осуждают совершенный поступок. Путин назвал Фицо мужественным и сильным духом человеком и надеется, что эти качества «помогут ему выстоять в этой тяжелой ситуации».