Стрелявшему в Фицо предъявили обвинение в попытке убийства из мести

Полиция Словакии обвинила стрелявшего в премьер-министра страны Роберта Фицо в попытке умышленного убийства из мести, ему может грозить от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения, сообщает местный портал TVnoviny.

«Мотивом убийства было несогласие с политикой действующей власти и теми изменениями, которые она внесла или собирается внести», - говорится в публикации.

Отмечается, что правоохранители обыскали машину нападавшего и нашли в ней мобильный телефон стрелка, пишет RT. Автомобиль задержали и увезли, также под охраной находился дом преступника.

Задержанный признался, что в течение нескольких дней готовил покушение, однако хотел только ранить политика, но не убивать его.

Напомним, накануне Роберт Фицо был тяжело ранен на выходе из здания, где проходило заседание правительства республики. Политик находится в критическом состоянии, его прооперировали и перевели в искусственную кому.

Ранее стало известно, что задержанный не связан с оппозиционной партией страны, лидер партии также призвал воздержаться от распространения ложной информации.