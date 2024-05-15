Состояние премьера Словакии Фицо оценивается как очень тяжелое

Состояние премьер-министра Роберта Фицо оценивается как очень тяжелое. Об этом сообщает местный телеканал Plus.

Отмечается, что в главу словацкого правительства выстрелили два-три раза - в конечность, грудь и живот. В настоящее время политика эвакуируют на вертолете в больницу в городе Банска-Бистрица.

По информации газеты PLUS 7 DAYS, кто-то из толпы крикнул: «Робо, иди сюда!» - после чего началась стрельба.

В момент нападения в парламенте шло заседание. Когда председатель Любош Блаха услышал звуки стрельбы, он немедленно прервал собрание. При этом он указал представителям оппозиции, что это «их работа».

Президент страны Зузана Чапутова решительно осудила «жестокое и безрассудное» нападение на премьера республики.