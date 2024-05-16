МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путина торжественно встретили в Доме народных собраний в Пекине

В Китае Владимир Путин проведет рабочие встречи с 16 по 17 мая, лидеры двух стран обсудят ключевые вопросы партнерства Москвы и Пекина.
Ян Брацкий 2024-05-16 06:04:02
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине. Здесь российского лидера встретил лично председатель КНР Си Цзиньпин и члены китайской делегации. Лидеры пожали друг другу руки, выслушали государственные гимны. Далее запланирована беседа глав государств в формате тет-а-тет, а также в расширенном составе. Вместе с Путиным в Китай прилетели пять вице-премьеров, представители силового блока, РЖД, Роскосмоса, Росатома, два десятка губернаторов и бизнесмены.

Путин и Си Цзиньпин обсудят широкий круг вопросов двустороннего партнерства, а также актуальные вопросы международного сотрудничества. Кроме того, Владимир Путин и Си Цзиньпин примут участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая.

Ранее стало известно, что самолет с президентом России приземлился в аэропорту Пекина. На взлетно-посадочной полосе его встретил почетный караул и первые лица КНР. После церемонии встречи Путин проследовал по красной дорожке к автомобилю и выехал из аэропорта в сопровождении полиции и отряда мотоциклистов. Напомним, это первая зарубежная поездка президента после переизбрания на этот пост.

#Китай #Россия #Путин #Кремль #Си Цзиньпин #переговоры
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
2
Духовное оружие
3
Станкостроение. Фильм 2
4
Ремзаводы
5
Станкостроение. Фильм 1
6
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
7
Военные микротурбины
8
Новый русский Суперджет
9
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
10
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 