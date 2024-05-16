Путина торжественно встретили в Доме народных собраний в Пекине

Президент России Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине. Здесь российского лидера встретил лично председатель КНР Си Цзиньпин и члены китайской делегации. Лидеры пожали друг другу руки, выслушали государственные гимны. Далее запланирована беседа глав государств в формате тет-а-тет, а также в расширенном составе. Вместе с Путиным в Китай прилетели пять вице-премьеров, представители силового блока, РЖД, Роскосмоса, Росатома, два десятка губернаторов и бизнесмены.

Путин и Си Цзиньпин обсудят широкий круг вопросов двустороннего партнерства, а также актуальные вопросы международного сотрудничества. Кроме того, Владимир Путин и Си Цзиньпин примут участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая.

Ранее стало известно, что самолет с президентом России приземлился в аэропорту Пекина. На взлетно-посадочной полосе его встретил почетный караул и первые лица КНР. После церемонии встречи Путин проследовал по красной дорожке к автомобилю и выехал из аэропорта в сопровождении полиции и отряда мотоциклистов. Напомним, это первая зарубежная поездка президента после переизбрания на этот пост.