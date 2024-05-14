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В Пекине идут приготовления к первому визиту Путина после инаугурации

По приглашению Си Цзиньпина Владимир Путин 16-17 мая посетит с государственным визитом Китай в качестве своей первой зарубежной поездки после вступления в должность.
Максим Крюков 2024-05-14 21:51:35
© Фото: Li He XinHua Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В Китае ждут первого после инаугурации государственного визита президента России Владимира Путина, который начнется уже послезавтра. То, что глава Российского государства отправится именно в Пекин, предсказывали многие эксперты. Уровень отношений между державами беспрецедентно высокий. Связи продолжают укрепляться по всем направлениям.

Лидеры стран обсудят ключевые вопросы партнерства Москвы и Пекина, дальнейшее взаимодействие, а также вопросы международной политики. Переговоры также пройдут в неформальной обстановке. Уже известно, что в состав российской делегации войдут Андрей Белоусов, Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Мантуров и Александр Новак, а также представители крупного бизнеса.

Напомним, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин после своего переизбрания весной 2023 года свой первый зарубежный визит совершил именно в Москву. За все время российский и китайский лидеры встречались уже более 40 раз.

К переговорам в столице КНР уже вовсю идут приготовления, в правительственном квартале начали появляться ограждения. Кроме того, по предварительной информации, 17 мая президент РФ посетит Харбин - город, который считается самым русским в Китае.

#Китай #подготовка #Владимир Путин #Си Цзиньпин #Пекин #Визит
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