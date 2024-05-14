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Белоусов и Шойгу поучаствуют во встрече Путина с Си Цзиньпином

Лидеры стран на неформальной встрече обсудят наиболее важные темы внешнеполитического сотрудничества.
Сергей Лебедев 2024-05-14 18:17:14
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов примут участие в неформальной встрече российского президента Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином, которая пройдет вечером 16 мая в Пекине. Об этом заявил сегодня помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Скорее всего, основные и наиболее важные темы внешнеполитического сотрудничества будут обсуждены в ходе неформальной встречи лидеров, которая состоится в заключение первого дня», - отметил он.

Предполагается, что во время своего двухдневного визита в Китай Владимир Путин обсудит с Си Цзиньпином ситуацию вокруг Украины, на Ближнем Востоке, а также в азиатском регионе.

«Естественно, будет рассматриваться тематика сопряжения интеграционных процессов в рамках ЕвраАзЭС и китайской инициативы "Один пояс - один путь"», - добавил Юрий Ушаков.

Кроме того, планируется выступление российского лидера перед студентами политехнического университета в Харбине. Владимир Путин ответит на вопросы учащихся.

#Китай #Сергей Шойгу #Владимир Путин #Си Цзиньпин #Пекин #Визит #Андрей Белоусов #пеговоры
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