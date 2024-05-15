Путин прилетел в Пекин с первым после переизбрания зарубежным визитом

Самолет с президентом России Владимиром Путиным приземлился в аэропорту Пекина. На взлетно-посадочной полосе его встретил почетный караул. На кадрах видно, как президент РФ выходит из самолета, жмет руки первым лицам страны и по красной ковровой дорожке проходит к машине. После церемонии встречи кортеж российского лидера выехал из аэропорта в сопровождении китайской полиции и отряда мотоциклистов.

Это первая зарубежная поездка российского лидера после переизбрания на пост главы государства. В интервью информагенству «Синьхуа» Путин объяснил, что Китай стал первой страной, которую он посетит после инаугурации, из-за беспрецедентно высокого уровня стратегического партнерства.

В Китае Путин проведет рабочие встречи с 16 по 17 мая. Лидеры стран обсудят ключевые вопросы партнерства Москвы и Пекина, дальнейшее взаимодействие, а также вопросы международной политики. Переговоры также пройдут в неформальной обстановке. В составе российской делегации - Андрей Белоусов, Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Мантуров и Александр Новак, а также представители крупного бизнеса.