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Путин рассказал, почему выбрал визит в Китай первым после инаугурации

То, что глава России отправится именно в Пекин, предсказывали многие эксперты. Визит в Китай запланирован на 16 мая.
Ирина Егорова 2024-05-15 02:44:12
© Фото: Belkin Alexeynews.ru, Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что Китай стал первой страной, которую он посетит после инаугурации, из-за беспрецедентно высокого уровня стратегического партнерства.

«Именно беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства между нашими странами определил и мой выбор Китая в качестве первого государства, которое мне предстоит посетить после официального вступления в должность Президента Российской Федерации», - заявил он в интервью информагентству «Синьхуа».

Также он отметил, что китайский и российский народ связывают давние и прочные традиции дружбы и сотрудничества, которые назвал важной основой двусторонних отношений.

«Современные российско-китайские связи независимы от идеологии и политической конъюнктуры», - подчеркнул Путин.

То, что глава России отправится именно в Пекин, предсказывали многие эксперты. Визит в Китай запланирован на 16 мая.

Лидеры стран обсудят ключевые вопросы партнерства Москвы и Пекина, дальнейшее взаимодействие, а также вопросы международной политики. Переговоры также пройдут в неформальной обстановке. К переговорам в столице КНР уже вовсю идут приготовления, в правительственном квартале начали появляться ограждения. Кроме того, по предварительной информации, 17 мая президент РФ посетит Харбин - город, который считается самым русским в Китае.

#Китай #в стране и мире #Владимир Путин #кнр #Си Цзиньпин #Пекин #Визит #Инагурация
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