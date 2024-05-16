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Вице-премьер Словакии заявил, что Фицо «выживет»

Томаш Тараба сообщил, что премьер-министр «больше не находится в опасной для жизни ситуации».
Владимир Рубанов 2024-05-16 00:58:13
© Фото: News Agency of the Slovak Republ XinHua, Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо «выживет» и «больше не находится в опасной для жизни ситуации», заявил BBC его заместитель Томаш Тараба.

«Насколько мне известно, операция прошла хорошо. И я думаю, в конце концов он выживет. В данный момент он не находится в опасной для жизни ситуации», - сказал Тараба.

Вице-премьер сообщил, что стрелял «с очень близкого расстояния» пожилой мужчина.

«Он (Фицо - прим. ред.) получил тяжелое ранение. Одна пуля прошла через живот, вторая - в сустав. Его сразу отвезли в больницу, а потом сделали операцию», - сказал Тараба.

Ранее сообщалось, что глава правительства находится в критическом состоянии.

Тараба раскритиковал оппозиционные партии, обвинив их в использовании «ложных сообщений» и изображении Фицо «почти монстром».

После операции премьер-министра ввели в искусственную кому. Предполагается, что он пробудет в этом состоянии в течение суток.

После ранения в живот у Фицо произошло кровоизлияние в брюшную полость. Сообщалось, что врачи долго не могли остановить кровь. Кроме того, были задеты внутренние органы, поэтому операция была сложной и длилась почти 4 часа.

Нападение на главу словацкого правительства было совершено днем после выездного совещания кабинета министров. Когда Фицо подошел пообщаться со сторонниками, некий человек несколько раз в него выстрелил.

Задержан подозреваемый - 71-летний писатель Юрай Цинтула. Он заявил, что совершил покушение по политическим мотивам.

 

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