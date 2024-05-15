Опубликовано видео момента покушения на премьера Словакии Фицо

Покушение на словацкого премьер-министра Роберта Фицо, предположительно, совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Об этом сообщает газета Pravda. По ее информации, перед тем, как нажать на курок, нападавший крикнул: «Робо, иди сюда».

Преступник успел сделать 5 выстрелов. Его после покушения, видео которого опубликовано в Telegram-канале «Звезды», сразу же задержали охранники Роберта Фицо. Раненого премьер-министра госпитализировали в больницу, а нападавшего передали полиции.

Напомним, покушение произошло в городе Гандлова в 190 километрах от Братиславы. Там состоялось выездное заседание правительства. Выстрелы прозвучали в тот момент, когда премьер-министр вышел к собравшимся местным жителям.

Роберт Фицо помещен в университетскую больницу Ф. Д. Рузвельта в Банска-Бистрице. Медицинское учреждение сейчас оцеплено полицией.