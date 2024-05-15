МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Стрелок заявил, что совершил покушение на Фицо по политическим мотивам

Медикам удалось стабилизировать состояние словацкого премьер-министра.
Сергей Лебедев 2024-05-15 21:22:43
© Фото: Zhao Dingzhe, XinHua, Global Look Press © Видео: clashreport, X

Стрелявший в словацкого премьер-министра Роберта Фицо 71-летний писатель Юрай Цинтула заявил, что совершил нападение из-за несогласия с политикой правительства. При этом он не уточнил что именно спровоцировало устроить покушение. Кадры допроса преступника опубликовали местные средства массовой информации.

Между тем, недавно телеканал TA3 заявил, что медикам удалось стабилизировать состояние Роберта Фицо. Врачи провели операцию успешно.

Ранее же сообщалось, что премьер-министр получил ранение в живот. Одна из пуль якобы прошла через кишечник.

Напомним, покушение произошло сегодня в городе Гандлова, где прошло выездное совещание правительства. Выстрелы прозвучали в тот момент, когда Роберт Фиц вышел к собравшимся местным жителям.

Преступник успел сделать пять выстрелов. Его после покушения сразу же задержали охранники премьер-министра и передали полицейским. 

#покушение #Роберт Фицо #словакия #премьер-министр #политик #Писатель #Юрай Цинтула
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
2
Духовное оружие
3
Станкостроение. Фильм 2
4
Ремзаводы
5
Станкостроение. Фильм 1
6
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
7
Военные микротурбины
8
Новый русский Суперджет
9
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
10
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 