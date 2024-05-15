Стрелок заявил, что совершил покушение на Фицо по политическим мотивам

Стрелявший в словацкого премьер-министра Роберта Фицо 71-летний писатель Юрай Цинтула заявил, что совершил нападение из-за несогласия с политикой правительства. При этом он не уточнил что именно спровоцировало устроить покушение. Кадры допроса преступника опубликовали местные средства массовой информации.

Между тем, недавно телеканал TA3 заявил, что медикам удалось стабилизировать состояние Роберта Фицо. Врачи провели операцию успешно.

Ранее же сообщалось, что премьер-министр получил ранение в живот. Одна из пуль якобы прошла через кишечник.

Напомним, покушение произошло сегодня в городе Гандлова, где прошло выездное совещание правительства. Выстрелы прозвучали в тот момент, когда Роберт Фиц вышел к собравшимся местным жителям.

Преступник успел сделать пять выстрелов. Его после покушения сразу же задержали охранники премьер-министра и передали полицейским.