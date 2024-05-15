Главы МВД и МО Словакии заявили о критическом состоянии Фицо

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо оценивается как крайне тяжелое. Об этом пишет информационное агентство TASR со ссылкой на вице-премьера и министра обороны Роберта Калиняка.

По его словам, глава словацкого правительства все еще находится на операции в больнице Рузвельта в Банска-Бистрице.

Глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток в свою очередь отметил, что преступник произвел пять выстрелов. Он добавил, что в настоящее время Фицо находится в критическом состоянии, пишет новостной портал teraz.sk.

Ранее 71-летний писатель Юрай Цинтула из города Левице на западе страны, который совершил покушение на главу кабмина, рассказал, что сделал это из-за несогласия с политикой правительства. При этом задержанный на допросе не уточнил, что именно спровоцировало его устроить нападение.