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Главы МВД и МО Словакии заявили о критическом состоянии Фицо

Матуш Шутай-Эшток и Роберт Калиняк заявили, что Роберт Фицо находится в крайне тяжелом состоянии.
Максим Крюков 2024-05-15 21:47:28
© Фото: IMAGO ALEX HALADA Global Look Press

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо оценивается как крайне тяжелое. Об этом пишет информационное агентство TASR со ссылкой на вице-премьера и министра обороны Роберта Калиняка.

По его словам, глава словацкого правительства все еще находится на операции в больнице Рузвельта в Банска-Бистрице.

Глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток в свою очередь отметил, что преступник произвел пять выстрелов. Он добавил, что в настоящее время Фицо находится в критическом состоянии, пишет новостной портал teraz.sk.

Ранее 71-летний писатель Юрай Цинтула из города Левице на западе страны, который совершил покушение на главу кабмина, рассказал, что сделал это из-за несогласия с политикой правительства. При этом задержанный на допросе не уточнил, что именно спровоцировало его устроить нападение.

#Роберт Фицо #словакия #ранение #премьер-министр #нападение #критическое состояние
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