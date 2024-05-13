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МЧС сообщило о прекращении поисково-спасательных работ в Белгороде

Из-под завалов извлекли тела 15 погибших, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Ян Брацкий 2024-05-13 07:25:37
© Фото: МЧС РФ © Видео: МЧС РФ

Поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения многоквартирного дома в Белгороде завершены. Об этом сообщили в МЧС. По последним данным, спасти удалось 17 человек, тела 15 жильцов извлекли из-под завалов.

Трагедия произошла в минувшее воскресенье. Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны украинских националистов. Один из реактивных снарядов попал в десятиэтажный дом на улице Щорса. Спустя час произошло обрушение чердачного этажа и кровли. В этот момент на месте ЧП работала группа спасателей. Трое сотрудников МЧС получили травмы.

В Минобороны сообщили, что ВСУ открыли огонь по Белгороду ракетами «Точка-У» и снарядами реактивных систем залпового огня. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

#Теракт #ВСУ #МЧС #белгород #Обстрел #Точка-У #поисково-спасательные работы
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