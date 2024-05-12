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Возбуждено уголовное дело о теракте по факту обстрела Белгорода

Известно о девяти пострадавших, под завалами могут находиться до 20 человек.
Услада Дубинина 2024-05-12 12:35:15
© Фото: belgorod_tg, telegram

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки на Белгород. Известно о девяти пострадавших, еще не менее 20 человек могут находиться под завалами дома, сообщило агентство РИА Новости. Пожарным удалось спасти 12 человек, в числе которых двое детей.

«В результате произошедшего, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие. Главным следственным управлением СК России по данному факту возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ)», - сообщили в СК.

Подъезд многоэтажного дома обрушился на улице Щорса в Белгороде после атаки ВСУ. На месте происшествия работают спасательные службы, специалисты проводят поисковые работы.

Момент прилета украинского снаряда по жилому дому попал на видео.

#обрушение #ВСУ #белгород #атака #СК РФ
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