Возбуждено уголовное дело о теракте по факту обстрела Белгорода

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки на Белгород. Известно о девяти пострадавших, еще не менее 20 человек могут находиться под завалами дома, сообщило агентство РИА Новости. Пожарным удалось спасти 12 человек, в числе которых двое детей.

«В результате произошедшего, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие. Главным следственным управлением СК России по данному факту возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ)», - сообщили в СК.

Подъезд многоэтажного дома обрушился на улице Щорса в Белгороде после атаки ВСУ. На месте происшествия работают спасательные службы, специалисты проводят поисковые работы.

Момент прилета украинского снаряда по жилому дому попал на видео.