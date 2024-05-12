Момент обрушения крыши в Белгороде попал на камеру

Момент обрушения крыши многоэтажки в Белгороде попал на видео. Во время повторного обрушения внизу дома работали спасатели, об их состоянии не сообщается.

Обрушение подъезда и крыши многоэтажного дома произошло в результате обстрела ВСУ по Белгороду. На данный момент известно о четырех погибших и девяти пострадавших. МЧС РФ сообщает о 12 пострадавших, которых удалось спасти.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту обстрела Белгорода. В многоэтажку попал фрагмент ракеты «Точка-У».