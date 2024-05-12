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Момент обрушения крыши в Белгороде попал на камеру

В Белгороде обрушилась крыша многоэтажки в результате обстрела ВСУ.
Услада Дубинина 2024-05-12 12:54:04
© Фото: telegram Belgorod01 © Видео: Telegram Belgorod01

Момент обрушения крыши многоэтажки в Белгороде попал на видео. Во время повторного обрушения внизу дома работали спасатели, об их  состоянии не сообщается. 

Обрушение подъезда и крыши многоэтажного дома произошло в результате обстрела ВСУ по Белгороду. На данный момент известно о четырех погибших и девяти пострадавших. МЧС РФ сообщает о 12 пострадавших, которых удалось спасти

Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту обстрела Белгорода. В многоэтажку попал фрагмент ракеты «Точка-У».

#в стране и мире #обрушение #ракета #белгород #атака #Жилой дом
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