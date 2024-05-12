Три спасателя получили травмы при повторном обрушении в Белгороде

В Белгороде три спасателя получили травмы различной степени при повторном обрушении части здания в результате удара украинских боевиков. Об этом сообщили в МЧС России.

По данным ведомства на 14:00, спасено уже 16 человек. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что, по предварительной информации, в городе пострадали 19 человек, среди которых двое детей. В ходе проведения поисково-спасательных работ в Белгороде спасатели устраивают «минуту тишины», что позволяет услышать пострадавших под завалами.

МЧС России написало в Telegram-канале, что спасателям приходится прерывать поисково-спасательные работы и уходить в убежище из-за угрозы нового удара украинских националистов.

Напомним, утром после атаки ВСУ по Белгороду произошло обрушение подъезда жилого дома. На месте происшествия работают экстренные службы. Также прибыл и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По данным Минобороны России, в здание попал фрагмент ракеты «Точка-У» ВСУ.