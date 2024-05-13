В ночь с 12 на 13 мая спасатели нашли тело пятнадцатого погибшего, которое удалось найти и вытащить из-под завалов обрушенного дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Количество пострадавших составляет 20 человек. Среди них - три спасателя - они получили травмы при повторном обрушении крыши.

Целый подъезд жилой десятиэтажки в Белгороде обрушился после попадания в район второго этажа фрагмента украинской «Точки-У», сообщили ранее в Минобороны РФ. Сорок квартир разрушены полностью, в соседних - выбиты окна. Разбор завалов продолжался на протяжении всей ночи. В городе развернуты два пункта временного размещения (ПВР) для жителей обрушившегося дома.

После обрушения высотки в Белгороде Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о террористическом акте. Постпредство РФ при ОБСЕ потребовало от руководства организации максимально жестко осудить преступные действия против гражданских жителей Белгорода. Также российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на отсутствие реакции и слов соболезнований от США в связи с трагедией в Белгороде. По его словам, данная реакция красноречива и говорит о том, что Америка пытается выгородить Украину.