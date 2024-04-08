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Военные инженеры прибыли в Орск, чтобы помочь в борьбе с паводками

Военнослужащие ВС РФ будут возить питьевую воду, грунт к поврежденной дамбе и участвовать в эвакуации местного населения.
2024-04-08 12:27:30
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Минобороны России сообщает, что военные инженеры Ясненского ракетного соединения прибыли в Орск, чтобы оказать помощь в борьбе с паводками на реках Елшанка и Урал. 

Военнослужащие оказывают помощь жителям региона по просьбе губернатора Оренбургской области.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что военные инженеры организуют подвоз питьевой воды, грунта к поврежденной дамбе в районе Орска, а также помогут эвакуировать местное население в безопасные районы. 

Отмечается, что в работах задействованы более 100 военнослужащих ВС РФ, а также 18 единиц специальной техники. В этот перечень входят экскаваторы, бульдозеры и самосвалы. 

Еще в МО РФ добавили, что к работам по укреплению береговой линии рек Оренбургской области будет привлечен личный состав Ясненского ракетного соединения.

Ранее из-за паводков в Оренбургской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. В Орск срочно вылетел глава МЧС Александр Куренков после поручения президента России Владимира Путина. Всего же в городе работают около семи сотен спасателей Министерства чрезвычайных ситуаций. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#Оренбургская область #военнослужащие #Помощь гражданским #Паводки #орск
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