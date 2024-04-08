Военные инженеры прибыли в Орск, чтобы помочь в борьбе с паводками

Минобороны России сообщает, что военные инженеры Ясненского ракетного соединения прибыли в Орск, чтобы оказать помощь в борьбе с паводками на реках Елшанка и Урал.

Военнослужащие оказывают помощь жителям региона по просьбе губернатора Оренбургской области.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что военные инженеры организуют подвоз питьевой воды, грунта к поврежденной дамбе в районе Орска, а также помогут эвакуировать местное население в безопасные районы.

Отмечается, что в работах задействованы более 100 военнослужащих ВС РФ, а также 18 единиц специальной техники. В этот перечень входят экскаваторы, бульдозеры и самосвалы.

Еще в МО РФ добавили, что к работам по укреплению береговой линии рек Оренбургской области будет привлечен личный состав Ясненского ракетного соединения.

Ранее из-за паводков в Оренбургской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. В Орск срочно вылетел глава МЧС Александр Куренков после поручения президента России Владимира Путина. Всего же в городе работают около семи сотен спасателей Министерства чрезвычайных ситуаций.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.