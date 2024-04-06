Путин поручил главе МЧС срочно вылететь в Оренбургскую область

Президент России Владимир Путин поручил министру по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александру Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область для ликвидации последствий паводка и оказания помощи пострадавшим от природного бедствия. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также сообщил, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер и глава МЧС РФ доложили главе государства о ситуации в регионе и принимаемых мерах.

Сегодня Денис Паслер заявил о сложной ситуации в старой части города Орск. По словам главы региона, проект прорванной дамбы был рассчитан на гораздо меньшую нагрузку.

По факту прорыва насыпной дамбы, который привел к подтоплению жилых домов, следственное управление СК по Оренбургской области возбудило уголовное дело о халатности. Следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц, которые отвечали за плотину.