Глава МЧС Куренков вылетел в Орск

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Оренбургскую область, где набирает силу паводок. Указание срочно направиться в пострадавший регион министру накануне дал президент Владимир Путин.

В Орске руководитель чрезвычайного ведомства лично проконтролирует меры, принятые для ликвидации последствий прорыва дамбы и подтопления значительных территорий, сообщается в Telegram-канале ведомства. Так же глава МЧС будет координировать действия сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

Сейчас в Орске круглосуточно работают более 700 спасателей. Уровень воды из-за прорыва дамбы на реке Урал постоянно растет. К работам подключились дополнительные группировки отряда «Центроспас», ГУ МЧС России по Кировской области, Уральского института ГПС МЧС России. Для эвакуации пострадавших спасатели используют плавающие транспортеры, надувные и моторные лодки. К этому часу в области подтоплены более шести тысяч домов и свыше девяти тысяч приусадебных участков. Эвакуированы 4402 человека, в том числе 1115 детей.