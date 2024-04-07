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МЧС: больше 700 спасателей круглосуточно работают в Орске

К работам подключились дополнительные группировки.
Владимир Рубанов 2024-04-07 02:16:25
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

Больше 700 спасателей МЧС России круглосуточно помогают жителям Орска Оренбургской области, сообщили в министерстве. Там продолжается подтопление территорий после того, как разлившаяся река Урал прорвала в нескольких местах защитную дамбу.

К работам подключились дополнительные группировки отряда «Центроспас», ГУ МЧС России по Кировской области, Уральского института ГПС МЧС России.

Сотрудники МЧС используют для эвакуации, помощи и спасения местных жителей плавающие транспортеры вместительностью до 50 человек, моторные и надувные лодки.

Ранее в Орске совершил посадку Ил-76 МЧС России со второй группой спасателей из отряда «Центроспас». Спецборт доставил 50 специалистов МЧС РФ из Подмосковья, оборудование и технику.

В Оренбургской области подтоплены 6132 жилых дома и 9643 приусадебных участка. По последним данным, эвакуированы 4402 человека, в том числе 1115 детей.

#Наводнение #Оренбургская область #паводок #МЧС России #орск #центроспас #река урал
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