В Оренбургской области объявлен режим ЧС федерального характера

Подтопленная территория Оренбургской области объявлена зоной ЧС федерального характера. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков, который ранее прибыл на место и ознакомился с ситуацией.

«Принимая по внимание сложившуюся обстановку и с учетом заслушанных нами докладов, предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию на территории Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», - заявил министр.

Куренков поручил своевременно информировать жителей подтопленных территорий о положенных им мерах социальной поддержки: получении соцвыплат, предоставлении ипотечных и кредитных каникул, размещении во временных пунктах и восстановлении утраченных или испорченных документов.

Глава МЧС прибыл в Оренбуржье сегодня утром по поручению президента Владимира Путина. Министр оценил обстановку и пришел к выводу, что самая сложная ситуация складывается в Ленинском районе и районе Старого года. Также глава МЧС предложил временно запретить продажу алкоголя в подтопленных районах. Кроме того, Куренков призвал не допустить роста цен на продукты и предметы первой необходимости в регионе.