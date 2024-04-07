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В Оренбургской области объявлен режим ЧС федерального характера

Прибывший в Оренбуржье глава МЧС предложил временно запретить продажу алкоголя в подтопленных районах и призвал не допустить роста цен на продукты и предметы первой необходимости.
Ян Брацкий 2024-04-07 13:11:38
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

Подтопленная территория Оренбургской области объявлена зоной ЧС федерального характера. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков, который ранее прибыл на место и ознакомился с ситуацией.

«Принимая по внимание сложившуюся обстановку и с учетом заслушанных нами докладов, предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию на территории Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», - заявил министр.

Куренков поручил своевременно информировать жителей подтопленных территорий о положенных им мерах социальной поддержки: получении соцвыплат, предоставлении ипотечных и кредитных каникул, размещении во временных пунктах и восстановлении утраченных или испорченных документов.

Глава МЧС прибыл в Оренбуржье сегодня утром по поручению президента Владимира Путина. Министр оценил обстановку и пришел к выводу, что самая сложная ситуация складывается в Ленинском районе и районе Старого года. Также глава МЧС предложил временно запретить продажу алкоголя в подтопленных районах. Кроме того, Куренков призвал не допустить роста цен на продукты и предметы первой необходимости в регионе.

#Наводнение #Оренбургская область #паводок #МЧС России #орск #Куренков
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