В распоряжении «Звезды» оказались кадры последствий сегодняшней атаки украинских беспилотных летательных аппаратов по территории Запорожской атомной электростанции.

На фотографиях видны осколки самих беспилотников, воронки в земле, посеченные цистерны и кровь пострадавших сотрудников.

Напомним, сегодня днем киевский режим дважды атаковал Запорожскую АЭС в Энергодаре. В результате первого удара повреждения получил грузовик, из которого разгружали продукты для столовой. Еще один прилет был зафиксирован в районе грузового порта. Спустя два часа ВСУ ударили беспилотником по куполу шестого энергоблока.

В Росатоме заявили, что в результате прилета БПЛА пострадали три сотрудника Запорожской атомной электростанции. В госкорпорации отметили, что состояние одного из раненых оценивается как тяжелое. Всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.