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Три сотрудника ЗАЭС пострадали при атаке украинских боевиков

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал воздержаться от действий, которые ставят по угрозу безопасность станции.
Сергей Лебедев 2024-04-07 18:15:39
© Фото: ТРК «Звезда»

Сегодня после удара украинских националистов пострадали три сотрудника Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили в пресс-службе государственной корпорации «Росатом».

Отмечается, что один из раненых находится в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, ранее боевики при помощи дронов атаковали купол 6-го энергоблока ЗАЭС. Обошлось без пострадавших и критических повреждений.

До этого прилеты беспилотных летательных аппаратов зафиксировали в районе грузового порта и столовой. Был поврежден грузовой автомобиль.

Как сообщает телеканал «360», генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал воздержаться от действий, которые ставят по угрозу безопасность Запорожской атомной электростанции.

#станция #боевики #атака #Националисты #Запорожская АЭС #заэс #Пострадали
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