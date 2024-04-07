Дроны-камикадзе ВСУ атаковали Запорожскую АЭС

Украинские дроны атаковали территорию Запорожской атомной станции. Прилет беспилотника-камикадзе зафиксирован в район столовой. Повреждения получил грузовик, водитель которого разгружал продукты, сообщает Telegram-канал «Переслано из ЗАЭС. Официально».

«За 20 минут до атаки дрона по этой территории проходил обход экспертов МАГАТЭ в соответствии с планом», - говорится в сообщении.

Прилет еще одного беспилотника отмечен в районе грузового порта атомной станции.

Обстрел ЗАЭС и ее инфраструктуры абсолютно недопустимы. Ни один подобный объект не рассчитан на обстрелы и не способен эффективно им противостоять, напомнили на Запорожской станции. Между тем, повреждения ее инфраструктуры могут повлиять на безопасную эксплуатацию.