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Дроны-камикадзе ВСУ атаковали Запорожскую АЭС

Незадолго до инцидента в месте прилета одного из дронов побывали эксперты МАГАТЭ, находящиеся на территории Запорожской АЭС.
Ян Брацкий 2024-04-07 14:02:43
© Фото: znppofficial, Telegram

Украинские дроны атаковали территорию Запорожской атомной станции. Прилет беспилотника-камикадзе зафиксирован в район столовой. Повреждения получил грузовик, водитель которого разгружал продукты, сообщает Telegram-канал «Переслано из ЗАЭС. Официально».

«За 20 минут до атаки дрона по этой территории проходил обход экспертов МАГАТЭ в соответствии с планом», - говорится в сообщении.

Прилет еще одного беспилотника отмечен в районе грузового порта атомной станции.

Обстрел ЗАЭС и ее инфраструктуры абсолютно недопустимы. Ни один подобный объект не рассчитан на обстрелы и не способен эффективно им противостоять, напомнили на Запорожской станции. Между тем, повреждения ее инфраструктуры могут повлиять на безопасную эксплуатацию.

#ВСУ #МАГАТЭ #Запорожская АЭС #дрон-камикадзе
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