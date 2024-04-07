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ВСУ ударили по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС

На ЗАЭС заявили, что в результате атаки критических повреждений и пострадавших нет.
Максим Крюков 2024-04-07 16:16:32
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Украинские националисты совершили вторую атаку на Запорожскую атомную электростанцию, на этот раз целью ВСУ стал купол шестого энергоблока.

«Совершена атака ВСУ по куполу 6-го энергоблока Запорожской АЭС. Критических повреждений и пострадавших нет. Угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЗАЭС.

Уточняется, что радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и в настоящее время не превышает естественных фоновых природных значений.

Напомним, около двух часов назад украинские боевики ударили дронами по столовой, расположенной на территории станции, в результате чего повреждения получил грузовик, из которого разгружали продукты. Еще один прилет зафиксировали в районе грузового порта. На ЗАЭС отметили, что за 20 минут до атаки по этой территории эксперты МАГАТЭ проводили плановый обход.

#ВСУ #Купол #атака #Запорожская АЭС #Украинские боевики #шестой энергоблок
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