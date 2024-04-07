ВСУ ударили по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС

Украинские националисты совершили вторую атаку на Запорожскую атомную электростанцию, на этот раз целью ВСУ стал купол шестого энергоблока.

«Совершена атака ВСУ по куполу 6-го энергоблока Запорожской АЭС. Критических повреждений и пострадавших нет. Угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЗАЭС.

Уточняется, что радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и в настоящее время не превышает естественных фоновых природных значений.

Напомним, около двух часов назад украинские боевики ударили дронами по столовой, расположенной на территории станции, в результате чего повреждения получил грузовик, из которого разгружали продукты. Еще один прилет зафиксировали в районе грузового порта. На ЗАЭС отметили, что за 20 минут до атаки по этой территории эксперты МАГАТЭ проводили плановый обход.