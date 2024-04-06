В Орске 235 человек эвакуировано в ПВР из-за затопления части города

В пунктах временно размещения в Орске Оренбургской области находится 235 человек, сообщила администрация города. В их числе 73 ребенка. В городе подтоплено около 600 домов на девяти улицах, сообщает МЧС России.

В городе проходит эвакуация людей из зоны подтопления. Спасатели вывозят их с помощью плавсредств. ПВР на 6500 мест организованы в городских школах и гимназиях. Власти опубликовали их адреса.

Ожидается, что в ближайшее время подтопит весь жилой сектор Старого города. В основном там находятся частные дома. Власти призывают местных жителей срочно эвакуироваться.

В зоне возможного подтопления находится 4 258 домовладений и 10 987 человек. По данным МЧС, на месте работают более 530 специалистов, 125 единиц техники и 75 плавсредств.

После резкого подъема воды на реке Урал в Орске прорвало дамбу. В ней образовалось две промоины. Их пытаются засыпать. Над ликвидацией прорыва работают 440 специалистов и 217 единиц техники.

За сутки уровень воды в реке Урал увеличился на 91 см. Газоснабжение и электричество районов отключают по соображениям безопасности.