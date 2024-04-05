МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Почти 11 тысяч человек находятся в зоне подтопления в Орске

В администрации Орска сообщили, что после прорыва дамбы более 4 тысяч домовладений попадают в зону подтопления.
Максим Крюков 2024-04-05 22:39:50
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В результате прорыва дамбы в Орске Оренбургской области в зону затопления попадают 4 258 домовладений и 10 987 человек. Об этом заявили в администрации города.

«В зону затопления попадают 4 258 домов и 10 987 человек», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте администрации Орска.

Отмечается, что на месте происшествия работают представители администрации Советского района, а также 50 спасателей с плавсредствами.

Как сообщает корреспондент «Звезды», промоина на месте прорыва дамбы за короткий промежуток времени значительно увеличилась в размерах, в результате чего вырос поток воды, который проходит через нее. Близлежащие дома начало подтапливать. Городские власти пытаются засыпать и ликвидировать прорыв.

«Я из города приехал за родственниками. Тех, кто уезжает, я забираю к себе в квартиру, в город везу. Они забрали документы, необходимые вещи. Второй раз уже приезжаю-уезжаю. Пока к себе в квартиру везу, а там посмотрим, что дальше будет», - поделился житель Орска.

Недалеко от улицы Оренбургская дежурят эвакуационные автобусы, готовые забрать жителей в любой момент. В администрации Орска уточнили, что людей вывозят на частных автобусах и автобусах Орскгортранса в пункты временного размещения, которые были организованы в семи учебных заведениях.

#Оренбургская область #подтопление #прорыв дамбы #орск
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Военные микротурбины
2
Новый русский Суперджет
3
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
4
КРЭТ. Часть 2
5
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322