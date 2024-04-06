МЧС: последствия прорыва дамбы в Орске ликвидируют 440 специалистов

На месте прорыва дамбы в Орске Оренбургской области МЧС России увеличило группировку сил и средств для ликвидации последствий происшествия. Так, работают 440 специалистов и 217 единиц техники, говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что задействована аэромобильная группировка МЧС России, 30 плавсредств и высокопроходимый плавающий транспортер - он используется, как средство переправы людей, грузов, домашних животных через водные преграды и бездорожье.

Также продолжается эвакуация жителей из зоны подтопления в пункты временного размещения - более 3000 жителей, среди которых 721 ребенок, покинули свои дома. Угроза подтопления домов и частных землевладений касается почти 11 тысяч человек, заявлял губернатор Оренбужья Денис Паслер.

В дамбе на реке Урал в Старом городе уже образовалось два повреждения - их пытаются засыпать. Всего за сутки уровень воды в реке Урал увеличился на 91 см и составляет сейчас 778 см. Газоснабжение и электричество районов будет отключено по соображениям безопасности.