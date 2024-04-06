На дамбе в Орске образовалось два повреждения

Дамба в Орске Оренбургской области частично прорвалась в двух местах. Об этом сообщил глава города Василий Козупица.

«Произошло частичное повреждение тела дамбы в двух местах. Сейчас бригады и техника работают над восстановлением объекта», - цитирует слова главы Орска пресс-служба правительства региона.

Спасатели буквально на руках эвакуируют некоторых жителей, в основном пожилых, из зоны бедствия, кто-то покидает свои дома самостоятельно и отправляется к родственникам и знакомым, другие - на специальных автобусах следуют в пункты временного размещения. Всего их подготовлено 12 в помещениях школ и гимназий.

При помощи техники спасатели ликвидируют последствия прорыва насыпной дамбы на реке Урал и пытаются засыпать места прорыва. Аварийно-спасательные работы в зоне подтопления сотрудникам МЧСМ помогают проводить 200 полицейских. Также будут приняты меры для выдачи новых паспортов граждан РФ, водительских удостоверений и других документов.