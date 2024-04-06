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На дамбе в Орске образовалось два повреждения

Спасатели эвакуируют жителей из подтопленных поселков, а также при помощи техники засыпают места прорыва.
Ирина Егорова 2024-04-06 01:04:45
© Фото: Сергей Никифоров, РИА Новости

Дамба в Орске Оренбургской области частично прорвалась в двух местах. Об этом сообщил глава города Василий Козупица.

«Произошло частичное повреждение тела дамбы в двух местах. Сейчас бригады и техника работают над восстановлением объекта»,  - цитирует слова главы Орска пресс-служба правительства региона.

Спасатели буквально на руках эвакуируют некоторых жителей, в основном пожилых, из зоны бедствия, кто-то покидает свои дома самостоятельно и отправляется к родственникам и знакомым, другие - на специальных автобусах следуют в пункты временного размещения. Всего их подготовлено 12 в помещениях школ и гимназий.

При помощи техники спасатели ликвидируют последствия прорыва насыпной дамбы на реке Урал и пытаются засыпать места прорыва.  Аварийно-спасательные работы в зоне подтопления сотрудникам МЧСМ помогают проводить 200 полицейских. Также будут приняты меры для выдачи новых паспортов граждан РФ, водительских удостоверений и других документов. 

#прорыв #Оренбургская область #дамба #повреждения #орск #река урал
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