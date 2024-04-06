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Мэрия: весь жилой сектор Старого города в Орске будет вскоре подтоплен

Жителей призывают к срочной эвакуации.
Ирина Егорова 2024-04-06 04:30:22
© Фото: mchs_official, Telegram

В ближайшее время будет подтоплен весь жилой сектор микрорайона Старого города. Жителей призывают к срочной эвакуации. Информация опубликована в Telegram-канале мэрии города.

Власти добавили, что покинуть свои дома можно самостоятельно или на автобусах для эвакуации. Для размещения жителей пострадавших домов организованны 12 временных пунктов на 6,5 тысяч мест в зданиях образовательных учреждений.

Талые и паводковые воды прорвали дамбу в оренбургском городе Орск, она хлынула на близлежащие поселения. Уровень воды в реке Урал за несколько часов поднялся почти на полтора метра.  По последней информации, пострадавших после прорыва дамбы нет.

#Оренбургская область #вода #эвакуация #дамба #жители #подтопление #орск #старый город #жилой сектор
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