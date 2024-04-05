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СК РФ показал нож, которым ударили в живот губернатора Чибиса

По делу о нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса задержан 42-летний житель Апатитов.
Ян Брацкий 2024-04-05 12:18:18
© Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ показал нож, с которым было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Судя по оперативному фото, это обычный кухонный нож с длиной клинка около 10 сантиметров.

По версии следствия, именно этим ножом губернатора Чибиса ударил в живот 42-летний житель Апатитов. Для нападения он выбрал момент, когда губернатор заканчивал общение с жителями.

После покушения он попытался убежать, но сотрудники Росгвардии задержали его. Чибиса успели доставить в больницу и прооперировать. Сейчас он чувствует себя удовлетворительно и уже обратился к жителям региона из больничной палаты. Губернатор поблагодарил врачей и пообещал восстановиться как можно быстрее, чтобы продолжить работу.

#нож #Мурманская область #покушение #СК РФ #Операция #губернатор #Чибис
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