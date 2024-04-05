СК РФ показал нож, которым ударили в живот губернатора Чибиса

Следственный комитет РФ показал нож, с которым было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Судя по оперативному фото, это обычный кухонный нож с длиной клинка около 10 сантиметров.

По версии следствия, именно этим ножом губернатора Чибиса ударил в живот 42-летний житель Апатитов. Для нападения он выбрал момент, когда губернатор заканчивал общение с жителями.

После покушения он попытался убежать, но сотрудники Росгвардии задержали его. Чибиса успели доставить в больницу и прооперировать. Сейчас он чувствует себя удовлетворительно и уже обратился к жителям региона из больничной палаты. Губернатор поблагодарил врачей и пообещал восстановиться как можно быстрее, чтобы продолжить работу.